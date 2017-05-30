Инвесторы эпохального одесского недостроя — снова под мэрией (ВИДЕО)

Сегодня под стенами мэрии в очередной раз собрались инвесторы многострадального одесского недостроя «Золотой Берег», эпопея с которым длится вот уже 10 лет.

Пикет достаточно многочисленный и разделен среди участников по приоритету: одни инвесторы требуют выгнать со стройки кооператив «Морской-1», который, якобы, работает незаконно и передать строительство добросовестному застройщику, а другие настаивают на окончании работ этим кооперативом.

Есть нюанс: комплекс переименовали в «Аквамарин», а кооператив «Морской-1» требует от инвесторов внести еще от 7 до 20 тысяч долл за достройку.

Данный вопрос находится на рассмотрении в земельной комиссии, однако ее глава Олег Брындак сообщил, что ввиду поступления документов на аренду накануне, сегодня вопрос рассматриваться не будет.

Видео: УСИ

Отметим, в истории с недостроем пострадали около полутысячи семей. Сумма ущерба – более 50 миллионов долларов. Из них, со слов вкладчиков, украдено примерно 30 миллионов.

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Напомним, ранее, перед началом сессии одесского облсовета инвесторы провели акцию под административным зданием с плакатами и требованиями к депутатам.

Продолжение следует…