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Общество, Одесса

Инвесторы эпохального одесского недостроя — снова под мэрией (ВИДЕО)

30.05.2017 0 213

Сегодня под стенами мэрии в очередной раз собрались инвесторы многострадального одесского недостроя «Золотой Берег», эпопея с которым длится вот уже 10 лет.

Пикет достаточно многочисленный и разделен среди участников по приоритету: одни инвесторы требуют выгнать со стройки кооператив «Морской-1», который, якобы, работает незаконно и передать строительство добросовестному застройщику, а другие настаивают на окончании работ этим кооперативом.

Есть нюанс: комплекс переименовали в «Аквамарин», а кооператив «Морской-1» требует от инвесторов внести еще от 7 до 20 тысяч долл за достройку.

Данный вопрос находится на рассмотрении в земельной комиссии, однако ее глава Олег Брындак сообщил, что ввиду поступления документов на аренду накануне, сегодня вопрос рассматриваться не будет.

Видео: УСИ

Отметим, в истории с недостроем пострадали около полутысячи семей. Сумма ущерба – более 50 миллионов долларов. Из них, со слов вкладчиков, украдено примерно 30 миллионов.

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Напомним, ранее, перед началом сессии одесского облсовета инвесторы провели акцию под административным зданием с плакатами и требованиями к депутатам.

Продолжение следует…

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Suhan

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