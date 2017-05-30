Инвесторы эпохального одесского недостроя — снова под мэрией (ВИДЕО)

Сегодня под стенами мэрии в очередной раз собрались инвесторы многострадального одесского недостроя «Золотой Берег», эпопея с которым длится вот уже 10 лет.
Пикет достаточно многочисленный и разделен среди участников по приоритету: одни инвесторы требуют выгнать со стройки кооператив «Морской-1», который, якобы, работает незаконно и передать строительство добросовестному застройщику, а другие настаивают на окончании работ этим кооперативом.
Есть нюанс: комплекс переименовали в «Аквамарин», а кооператив «Морской-1» требует от инвесторов внести еще от 7 до 20 тысяч долл за достройку.
Данный вопрос находится на рассмотрении в земельной комиссии, однако ее глава Олег Брындак сообщил, что ввиду поступления документов на аренду накануне, сегодня вопрос рассматриваться не будет.
Видео: УСИ
Отметим, в истории с недостроем пострадали около полутысячи семей. Сумма ущерба – более 50 миллионов долларов. Из них, со слов вкладчиков, украдено примерно 30 миллионов.
ОТЧАЯННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ОБИВАЮТ ПОРОГИ ОДЕССКОЙ ВЛАСТИ (ВИДЕО)
Напомним, ранее, перед началом сессии одесского облсовета инвесторы провели акцию под административным зданием с плакатами и требованиями к депутатам.
Продолжение следует…
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