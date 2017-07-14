Искусство парковки в Одессе: трамваи выстроились в очередь (ФОТО)

Сегодня днем на пересечении улиц Канатная-Пантелеймоновская более получаса было заблокировано движение трамваев.
Причина все та же — припаркованный рядом с трамвайными путями автомобиль. В результате, на этом отрезке выстроилась трамвайная очередь.
Возмущенные пассажиры делятся фотофактами. Одесские «автохамы» смело могут преподавать в европейских городах мастер-классы на тему «Как парализовать движение общественного транспорта».
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