Искусство парковки в Одессе: трамваи выстроились в очередь (ФОТО)

Сегодня днем на пересечении улиц Канатная-Пантелеймоновская более получаса было заблокировано движение трамваев.

Причина все та же — припаркованный рядом с трамвайными путями автомобиль. В результате, на этом отрезке выстроилась трамвайная очередь.

Возмущенные пассажиры делятся фотофактами. Одесские «автохамы» смело могут преподавать в европейских городах мастер-классы на тему «Как парализовать движение общественного транспорта».