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Общество, Одесса

Искусство парковки в Одессе: трамваи выстроились в очередь (ФОТО)

14.07.2017

Сегодня днем на пересечении улиц Канатная-Пантелеймоновская более получаса было заблокировано движение трамваев.

Причина все та же — припаркованный рядом с трамвайными путями автомобиль. В результате, на этом отрезке выстроилась трамвайная очередь.

Возмущенные пассажиры делятся фотофактами. Одесские «автохамы» смело могут преподавать в европейских городах мастер-классы на тему «Как парализовать движение общественного транспорта».

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Suhan

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