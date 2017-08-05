Искусство жить в плюс 43 градуса: автомобильная пробка под Одессой (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Одессе, в неимоверную жару, проходят велогонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix», в связи с чем временно перекрыто движение по ряду улиц в городе.
Этот факт спровоцировал грандиозную пробку на Киевской трассе при въезде в Южную Пальмиру.
А беспощадное солнце продолжает «палить», показывая на термометре +43 градуса.
About the author /Suhan
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