Италия-Одесса: завершен международный розыск (ФОТО,ВИДЕО)
07.05.2017 0 261
Бдительность пограничников Белгород-Днестровского отряда позволила выявить автомобиль «Ягуар» 2008 года выпуска, который был украден в Италии и находился в международном розыске 9 лет.
В пункт пропуска «Кучурган» на иномарке подкатил 19-летний гражданин Республики Молдова.
Тут то и сработала база данных Интерпола.
На месте были составлены соответствующие протоколы.
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