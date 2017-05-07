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Италия-Одесса: завершен международный розыск (ФОТО,ВИДЕО)

07.05.2017 0 261

Бдительность пограничников Белгород-Днестровского отряда позволила выявить автомобиль «Ягуар» 2008 года выпуска, который был украден в Италии и находился в международном розыске 9 лет.

В пункт пропуска «Кучурган» на иномарке подкатил 19-летний гражданин Республики Молдова.
Тут то и сработала база данных Интерпола.

На месте были составлены соответствующие протоколы.

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Suhan

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