Италия-Одесса: завершен международный розыск (ФОТО,ВИДЕО)

Бдительность пограничников Белгород-Днестровского отряда позволила выявить автомобиль «Ягуар» 2008 года выпуска, который был украден в Италии и находился в международном розыске 9 лет.

В пункт пропуска «Кучурган» на иномарке подкатил 19-летний гражданин Республики Молдова.

Тут то и сработала база данных Интерпола.

На месте были составлены соответствующие протоколы.