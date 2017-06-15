Итоги минувшей сессии горсовета Одессы

Одессу ждут перемены: чиновники планируют материально поощрять учеников и открыть новые центры админуслуг для выдачи паспортов.

Вопросы распределения земли, бюджета и коммунальной собственности, городские программы — всего в повестке было более 37 вопросов. Единственная новая программа, которую вынесли на суд одесских депутатов, касалась развития образования в ближайшие три года, которая предусматривает ремонт школ, покупку компьютеров и даже материальное поощрение выдающихся учеников. На ее реализацию выделят почти 400 млн грн.

Народные избранники инициировали открытие новых центров обслуживания граждан, приняли новую программу развития образования и подвели итоги уже завершившихся городских программ.

А вот программу «Электронный открытый город» продлили на год. Депутаты, в свою очередь, предложили открыть в рамках программы три новых центра админуслуг, чтобы решить проблему очередей на оформление ID-карт и биометрических загранпаспортов.

«Мы создаем новое, качественное взаимоотношение с людьми, с одесситами и работаем для одесситов. И делаем это для одесситов. Я видел примеры таких проектов уже в Харькове в других городах, Одесса не хуже и люди здесь не хуже и мы это сделаем», — заявил мэр Геннадий Труханов.

Касательно нашумевшей программы «Безопасный город» депутаты зачитали отчет. Результаты минимальные: в Одессе за три года так и не появились система видеонаблюдения и доппрограмма экологической безопасности. Зато сотрудники коммунальных служб модернизировали светофоры и регулярно наносили дорожную разметку. А содержание охранного КП при Департаменте муниципальной безопасности обошлось городу в 2,2 млн грн вместо запланированных 10 млн грн, подвели итог чиновники.

Городские власти планируют помочь спасателям и с покупкой оборудования, автомобилей и бензина, а также выделить землю для новых пожарных депо. на это выделят дополнительно 5 млн. гривен.