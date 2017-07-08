Иван Русев показал подводный мир «Тузловских Лиманов» (ВИДЕО)

В пятницу работники природно-заповедного дела отметили свой профессиональный праздник.

Руководитель Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев поздравил коллег с праздником и поделился в соцсети видеосъемкой подводного мира мелководий лиманов.

«Насыщенность лиманов гидробионтами, создает благоприятные условия для проживания птиц водно-болотного комплекса. Однако, из-за отсутствия природной прорвы, которая многие годы поддерживала круглогодичный водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами, площадь мелководий резко сокращается, что снижает привлекательность этих местообитаний для птиц. Это также сказывается и на падении численности промысловых видов рыб», — прокомментировал Иван Русев.

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