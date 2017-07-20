Иван Русев: популизм и блеф Одесской власти ведут в пропасть (ФОТО)

Директор Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев опубликовал фото элитных застроек берега Днестра и сообщил о том, что глава одесской облгосадминистрации Степанов обещал «навести» здесь порядок, создав некую комиссию.

«Заранее предупредив «акул» дерибана рыбных ресурусов и раков в Нижнеднестровском нацпарке, комиссия, естественно, отловила «мелочь» и на этом закончила свой пиар. А тех, кто варварски уничтожал и прямо сейчас уничтожает заповедные территории и бетонирует берега реки Днестр, комиссия оставила вне поля зрения. Блеф и популизм правящий власти, импотенция и коррупция правоохранительных органов, ведут страну в пропасть. На фото, преступно забетонированный берег реки Днестр зятем бывшего губернатора С.Гриневецкого, Г.Мельниченко, дома бывших начальников, которые не интересуют комиссию Степанова», — пишет одесский эколог Иван Русев.

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Напомним, ранее конфликт разгорелся вокруг исчезновения сына Ивана Русева — Романа, которого позже нашли сильно избитым. Причина — за парк идет ожесточенная борьба со стороны различных заинтересованных групп, некоторые даже пытаются совершать рейдерские действия.