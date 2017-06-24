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Одесса

Из кровати — в Нацгвардию: как задержали группу одесских студентов (ВИДЕО)

24.06.2017 0 98

В субботу в соцсетях продолжает набирать обороты пятничный скандал, разгоревшийся в Одессе.

Напомним, утром в пятницу, 23 июня, к первому общежитии Аграрного университета пришли сотрудники Приморского военкомата и «извлекли» из кровати ребят. Они заставляли выпускников 4-го курса подписаться в повестках, которыми они свидетельствуют, что появятся в военкомате 17.07. Затем их увезли в здание областного военкомата.

Дело в том, что 1 июля начинается призыв на срочную службу в Национальной Гвардии Украины.

Но ситуация осложняется тем, что 20.07 у студентов будут вступительные экзамены в магистратуру университета.
Как сообщил главный специалист отдела комплектации Приморского военкомата Александр Светлицкий : «Призыву подлежат все выпускники и отсрочку они могут получить только, если поступят в магистратуру».

Интересно, как студенты могут поступить на 5 курс 20.07, если 17.07 их пытаются призвать в ряды НГУ?

В Одесском областном военном комиссариате прокомментировали вчерашнюю ситуацию с призывом студентов одесских вузов.

Военный комиссар Юрий Беляков сообщил, что к призывникам являлись для того, чтобы лично оповестить их о необходимости пройти медкомиссию.

По словам военкома, в четырех высших учебных заведениях, куда вчера пришли их представители, обучается от 50 до 150 военнообязанных. Только пять человек самостоятельно явились в военный комиссариат. Это и прослужило причиной поисков призывников.

В Нацгвардии отметили, что дополнительный призыв еще не объявлен и ведется лишь «подготовительная работа». В ведомстве добавили, что ожидают соответствующий указ президента.

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Suhan

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