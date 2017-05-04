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Одесса

Из Одессы в АТО — техническое оснащение для танков (ФОТО)

04.05.2017 0 135

Для 28-й отдельной механизированной бригады, участвующей в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны, изготовлено и закуплено 3 пары клише клемм для танковых аккумуляторов.

По словам одесского волонтера Игоря Новосадского, техническое оснащение танков необходимо для эффективности работы техники, ведь в полевых условиях бойцам починить повреждения невозможно. Прежде всего были разработаны чертежи, по которым изготовили клише клемм из нержавеющего металла. На этот процесс ушло более двух месяцев. Сейчас техническое оснащение уже передано в механизированную бригаду.

В свою очередь глава облсовета Анатолий Урбанский заверил, что инициативы волонтеров всегда найдут поддержку областного совета и его лично.

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Suhan

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