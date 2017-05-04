Из Сингапура — домой: Одесса встречает знаменитого велопутешественника (ВИДЕО)

В пятницу, 5-го мая, домой в Одессу возвращается Руслан Верин после длительного и интересного велопутешевствия из Одессы в Сингапур.

Он находился в пути 190 дней и преодолел 14629 км.

В центре Сингапура украинца встречали с флагами Украины и Одессы. По признанию Руслана, в такие моменты переполняет гордость за нацию.

«Многие из нас могут только мечтать о такой силе воли и свободе! А Руслан Верин взял — и сделал!!!! Одесса -Сингапур на велосипеде!»- пишут восхищенные пользователи фейсбука.

По дороге одессит посетил 11 стран и дарил встречным украинские флажки, а жители разных городов угощали его национальными блюдами и помогали с ночлегом.

Встреча Руслана назначена на 16:30 5 мая возле входа в старый терминал Одесского аэропорта.