Из Стамбула в Одессу: турка подвела память на 8 200 долларов

На протяжении 2017 года одесские таможенники изъяли валюту на сумму более 3,2 млн. грн., где треть части суммы составляет валюта, изъятая сотрудниками таможенного поста «Международный аэропорт «Одесса».

Один из последних таких случаев произошел с гражданином Турции, который прибыл в Одессу из Стамбула и «забыл» задекларировать 8 200 долл США.

Именно на столько общая сумма, имеющихся у него средств, превышала установленные законодательством Украины нормы перемещения валюты без декларирования.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст.471 Таможенного кодекса Украины.

Излишек валюты изъят.

Согласно действующему законодательству физическое лицо имеет право перемещать через таможенную границу Украины наличные средства в сумме, которая не превышает эквивалент 10 000 евро, а излишек нуждается в письменном декларировании.