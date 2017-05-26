К приезду Президента Одессу «заполонил» Евросоюз (ФОТО)

В соцсетях одесситы делятся деталями подготовки одесской власти к визиту Петра Порошенко.

Первое, что бросается в глаза — это большое количество флагов Евросоюза на фасадах зданий и памятных местах.

Но самое большое недоумение вызывает «прикрытие» шариками и флагами мемориала Героям Советского Союза напротив Оперного театра. Прямо поверх орденов и медалей, которыми были награждены одесситы…

ФОТО: Максим Войтенко