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Одесса

К приезду Президента Одессу «заполонил» Евросоюз (ФОТО)

26.05.2017 0 5

В соцсетях одесситы делятся деталями подготовки одесской власти к визиту Петра Порошенко.

Первое, что бросается в глаза — это большое количество флагов Евросоюза на фасадах зданий и памятных местах.

Но самое большое недоумение вызывает «прикрытие» шариками и флагами мемориала Героям Советского Союза напротив Оперного театра.  Прямо поверх орденов и медалей, которыми были награждены одесситы…

ФОТО: Максим Войтенко

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Suhan

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