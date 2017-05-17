Качественная рыба — главный одесский дефицит (фото, видео)

Парадокс. В городе на берегу Черного моря сложно найти хорошую и главное — безопасную рыбу.

Сегодня в регионе действует запретит на ловлю рыбы в местных водоемах по причине нереста рыбы. Продлится он, как минимум, до середины июня, пишут Ivasi.news.

И хоть случаи наглого нарушения запрета все же фиксируются, ситуацию это не спасает вообще…

Да, действительно сегодня, несмотря на все запреты, «умельцы» продолжают промышлять. Товар — «контрабандную» селедку, бычки и прочую водную живность сомнительного качества без документов — сбывают на местных рынках.

Так, буквально на днях Одесский рыбоохранный патруль во время проведения рейда обнаружил целый ряд нарушений.

На рынке «Черемушки» в Одессе у одной продавщицы было изъято 15 кг карася, у другой — 9,5 кг креветки. О нерестововм запрете обе гражданки знали отлично. Но божились, что ловили карася сами, исключительно на удочку с крючком. Ну, и креветку — только с помощью мешка на палке… А вам слабо наловить два ящика рыбы в темпе на червячка?))

Не успели патрульные проехать пару кварталов, как совсем недалеко, на Академика Филатова, они снова нашли «одиноких рыбаков». И настолько удачливых, что каждый из них наловил в обход запрета по 9 кг креветки и леща.

Не лучше ситуация и в области. На озере Кугурлуй, что в селе Новосельском Ренийского района, рано утром поймали двух рыбаков с сетями. При осмотре лодки, были найдены 24 сетки и незаконно выловленная рыба общим весом 184,7 кг (!). Правонарушители выловили 125 карасей, 278 лещей, 2 судака и 3 сазана. Сумма ущерба составляет свыше 51 тыс грн.

«И таких моментов — море разливанное, — комментирует ситуацию генеральный директор рыбной компании «Green Marine» Юрий Зеленый. —Кроме того, торговля браконьерской рыбой — это еще и огромный риск для покупателя. Ведь эту рыбу никто не проверяет и никто не гарантирует ее качество и безопасность. А одесситы покупают, едят ее сами и кормят своих детей. Что при этом попадает в организм — неизвестно… Поэтому перед тем, как приобретать такую продукцию «с рук», поинтересуйтесь документами. А лучше — отправляйтесь за рыбой в наши фирменные магазины, где каждый плавник имеет свой международный сертификат качества!))»

Ежедневно обновляемый прилавок свежей рыбы. Магазин Green Marine. Одесса, улица Бугаевская, 41.