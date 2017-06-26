Как Беларусь и Турция модернизируют Одессу (ФОТО)

Вслед за Стамбулом, модернизацией одесского транспорта займется компания «Белкоммунмаш».

Именно с ней будет подписан договор о поставке 47 новых белорусских троллейбусов для Одессы. Цена одной такой машины 171 тысяча евро, а салон рассчитан на 115 пассажиров.

Соглашение предусматривает, что при необходимости все запчасти для нового транспорта будут поставлять прямиком с завода производителя. Изначально чиновники планировали закупить не 47, а 45 троллейбусов, но белорусская компания предложила очень низкую цену и 10-летнюю гарантию. Именно поэтому она и выиграла тендер, говорят чиновники.

«Там абсолютно новая система в этих машинах и мы с этой системой еще не знакомы. Наши сотрудники будут выезжать в Минск и набираться опыта работы в техобслуживании с этими машинами», — заявил директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман.

Отметим, новые низкополые троллейбусы способны до десяти километров проехать без питания из сети, а в салоне есть Wi-Fi.

Напомним, ранее во время праздничного открытия в Одессе Стамбульского парка, мэр Стамбула Кадир Топбаш сообщил о передаче одесской мэрии 30 городских автобусов, в качестве подарка.

А на днях состоялась презентация проектов «Зарядка электронных гаджетов в общественном транспорте» и «Безопасный транспорт» в рамках онлайн-платформы «Социально активный гражданин».

Оба проекта предусмотрены для реализации в одесском городском электротранспорте.

Согласно проекту «Зарядка электронных гаджетов в общественном транспорте» предлагается установить в каждом одесском трамвае и троллейбусе по четыре точки зарядки мобильных устройств пассажиров. По словам автора проекта, подобные проекты уже реализованы в Виннице, Львове и Киеве.

Другим проектом — «Безопасный транспорт» — предполагается оборудование системами видео наблюдения каждой единицы подвижного состава одесского горэлектротранспорта, а также установка видеорегистраторов в кабине водителя.

Это позволит транслировать все, что происходит в салоне непосредственно в Главное управление полиции Одесской области. Таким образом, по мнению автора проекта, снизится количество правонарушений в общественном транспорте Одессы.

Срок реализации проектов – IV квартал 2017 года.