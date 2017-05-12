Как будет выглядеть электронная плата за проезд в одесском транспорте? (ФОТО)

Сегодня в Одесской мэрии, в присутствии министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и представителей из Винницы и Львова, состоялась презентация системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте.

Это тот случай,когда человек может пополнить карточку бабушке и не беспокоится, что она будет доставать деньги, а водители перестанут гоняться за пассажирами.

Кстати, впервые подобный проект пытались реализовать в Одессе еще в 2004 году, для этого внедрили систему «Телекарт», но через год она была ликвидирована.

В новой системе имеется валидатор, который принимает билет и считывает банковские чипы NFC и QR-коды, плюс бортовой компьютер, который собирает данные со всех валидаторов. Как сообщает издание «Пассажирский транспорт», на разработку этой системы у разработчика ушло 1,5 года.

Также есть бортовой модем с GPS трекером и голосовая связь с диспетчером. Планируется устанавливать датчик пассажиров, который будет сообщать разницу между количеством пассажиров в салоне и количеством валидации.

В связи с принятием Закона об электронном билете планируется, что в городской бюджет будет поступать на 20-40% больше средств, которые пойдут на обновление подвижного состава.

ЭХ, ДОРОГИ: МИНИСТР ОМЕЛЯН УКЛАДЫВАЛ АСФАЛЬТ ПОД ОДЕССОЙ (ФОТО)

Напомним, сегодня министр Владимир Омелян попробовал себя в роли асфальтоукладчика и проехался на тяжелом катке, уплотняя обочину.