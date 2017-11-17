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Одесса, Экономика

Как депутаты Одесского облсовета перераспределяли деньги?

17.11.2017

Сегодня состоялась XIV внеочередная сессия Одесского облсовета, на которой требовалось проголосовать за внесение изменений в программу «Защита и забота на 2017-17 гг.»

Депутаты приняли решение о переводе денег, предназначавшихся для пострадавших в лагере «Виктория» в пользу воинов АТО, ввиду того, что дети не обращались в ожоговый центр и областной бюджет сэкономил 120 тысяч гривен, которые были предусмотрены на лечение.

Согласно проекту решения, порядка четырёх 4-х миллионов гривен будет направлено на выплату адресной помощи малообеспеченным категориям населения (изначально было предусмотрено 18 миллионов, с учётом добавки будет более 22 миллионов гривен).

Порядка 149 тысяч гривен предлагается направить на выплату одноразовой помощи (по 3 тысячи) мобилизованным в 2014 году. И ещё 600 тысяч гривен направят на проведение праздничных мероприятий и памятных дат (изначально было предусмотрено 548 тысяч гривен).

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Кроме того, депутаты приняли обращение к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и и.о.главы ГФС Мирославу Продану с предложением продолжить таможенный эксперимент до 2020 года, который предполагает, что половина средств, собранных сверхплана таможенных поступлений, должна оставаться в регионах и направляться на ремонт дорог.

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Suhan

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