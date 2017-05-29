Как древесина из Карпат спасает одесситов? (видео)

Большую фуру с древесиной заметили вчера на одесской Молдаванке.

Машину разгружали прямо во дворе одного из предприятий средь бела дня. Вытаскивали огромные мешки с мелкой древесиной, которая называется «карпатская щепа».

Фото этой «щепы» опубликовал одессит Виталий Самсоненко в одной из групп Фейсбука с вопросом: «Столько опилок. Как Вы думаете, зачем?».

«Зачем? Чтобы коптить рыбу. У нас такой щепы за месяц уходит до трех-четырех тонн!»— пояснил хозяин предприятия, на которое приехала фура, гендиректор TM Green Marine Юрий Зелёный.

И рассказал о том, что Green Marine специализируется на производстве копченостей, изготовленных в специальных печах с применением исключительно древесного материала.

«Наша продукция вся — без химикатов, консервантов и красителей,— говорит предприниматель. — Мы работаем исключительно буковой щепе, которая производится из древесины высокого качества в самом чистом регионе Украины — Карпатах. Что это дает? Безопасность и высокие вкусовые качества рыбы. Один раз попробовав наши копчения, вы уже не будете есть то, что приготовлено без соблюдения технологий, с добавлением того же жидкого дыма».

Несмотря на то, что копчение на экологически чистой древесине — процесс затратный и длительный (одна партия готовится непрерывно в течение 24 часов), Юрий Зелёный уверен, что за «честной рыбой» — большое будущее.

«Да, смена нашего коптильщика длится ровно сутки. И он все это время находится в цеху — без единого перерыва на отдых или обед,— поясняет гендиректор Green Marine. — Но это того стоит! Потому что рыба, копченая на буковой стружке, имеет особый равномерно-золотистый цвет, неповторимый вкус и классный аромат. Это экологически чистый, безопасный и полезный продукт».

О том, что продукт действительно хорош, свидетельствуют результаты анализа продаж компании, которыми поделился с нами Юрий Зелёный:

«Самые любимые сорта копченой рыбки у наших покупателей — это скумбрия и ставрида холодного и горячего копчения, рулет ассорти горячего копчения, окунь, вомер, горбуша, и конечно же, пласты леща».

В ассортименте Green Marine есть также мясные копчености. Секрет их неповторимого вкуса — приготовление в так называемых «тупиковых камерах» на черешневых дровах, без химии, красителей и консервантов.

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