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Одесса, Экономика

Как географическое расположение области мотивирует одесских фискальщиков

31.10.2017

Фискальной службой Одесской области из незаконного обращения изъято ликероводочных напитков на сумму почти четверть миллиарда гривен.

«Учитывая географическое расположение Одесской области, фискальная служба региона особое внимание уделяет мероприятиям по перекрытию каналов попадания в Украину контрафактного алкоголя и ликвидации подпольных производств товаров подакцизной группы», — отмечает глава фискальной службы области Глеб Милютин.

Так, с начала текущего года оперативными подразделами фискальной службы области в рамках операций «Акциз» и «Рубеж» из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 352 млн грн. Из них, 236 млн. грн — это стоимость почти 1,2 млн.  изъятых ликероводочных напитков.

«Употребление этой сомнительной продукции, изготовления которой осуществлялось в антисанитарных условиях, без соблюдения технологических норм могло нанести ущерб здоровью граждан и привести к летальным случаям», — подчеркивает Глеб Милютин.

Также, в рамках противодействия незаконному обращению подакцизной группы товаров прекращена деятельность 8 подпольных цехов по производству нелегального алкоголя, из незаконного обращения изъято 58 транспортных средств, стоимостью 58 млн. грн, 1137  л спирта на сумму 2,4 млн. грн и 76 тонн горюче-смазочных материалов, стоимостью 1,3 млн. грн.

Главное управление ГФС в Одесской области предостерегает граждан от покупки и употребления алкогольной продукции, если она не имеет марок акцизного налога установленного образца и реализовывается по ценам, ниже от минимальных розничных.
В случае наличия информации о реализации подобной продукции просим обращаться в Главное управление ГФС в Одесской области по телефонам 300-200, 300-300.

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Suhan

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