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Общество, Одесса

Как можно стать одесским моряком, сидя на диване? (ВИДЕО)

25.10.2017

Теперь одним нажатием кнопки можно экипироваться не хуже любого игрока основного состава одесских «моряков».

В этом поможет официальный интернет-магазин ФК «Черноморец».

 

НА ПАМЯТЬ ИЗ ОДЕССЫ: КАК МОЖНО СТАТЬ «МОРЯКОМ»? (ФОТО)

СЕЛФИ С «ЧЕРНОМОРЦЕМ»: КАК «МОРЯКИ» ВСТРЕЧАЛИСЬ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ (ФОТО,ВИДЕО)

Весь ассортимент продукции с логотипом любимого клуба: от игровой и тренировочной формы — до товаров для дома.

Отличный выбор сувениров, продукции для детей и товаров из собственной коллекции позволит выбрать любой подарок для болельщика «моряков».

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Suhan

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