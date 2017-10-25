Как можно стать одесским моряком, сидя на диване? (ВИДЕО)

Теперь одним нажатием кнопки можно экипироваться не хуже любого игрока основного состава одесских «моряков».

В этом поможет официальный интернет-магазин ФК «Черноморец».

НА ПАМЯТЬ ИЗ ОДЕССЫ: КАК МОЖНО СТАТЬ «МОРЯКОМ»? (ФОТО)

СЕЛФИ С «ЧЕРНОМОРЦЕМ»: КАК «МОРЯКИ» ВСТРЕЧАЛИСЬ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ (ФОТО,ВИДЕО)

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