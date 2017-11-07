Как на Куликовом поле отметили 7 ноября (ФОТО, ВИДЕО)

Столетний юбилей Октябрьской революции в Одессе был ознаменован арт-объектом розового цвета, напоминающий памятник LEGO, который неизвестные установили сегодня ночью.

Причем, кому именно принадлежит инициатива перфоманса — куликовцам или майдановцам, доподлинно неизвестно, в соцсетях обе стороны кивают друг на друга.

Так или иначе, но Человек из розового картона, который поднимает над головой молот, а ногой стоит на изображении свастики, простоял в таком положении не долго.

«Добрые люди» сообщили, что внутри него заложено взрывное устройство, поэтому работа для полиции и взрывотехников с утра была обеспечена.

Добавим, что лозунги, которыми расписан объект гласят:»Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Слава капиталистическому труду!», «Печатный станок в каждый дом!», «Вся власть воображению» и т.д.

В результате, Розовый Человек оказался на земле — не то ветром снесло, не то другими силами, затем его сожгли подоспевшие патриоты.

А небольшой митинг и возложение цветов пожилые одесситы таки провели.