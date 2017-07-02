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Одесса

Как Одесса отмечает День ВМС Украины (ФОТО, ВИДЕО)

02.07.2017 0 435

Первое воскресенье июля для Одессы — особый день.

Город дислокации командования ВМС проводит мероприятия, посвященные Дню Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

На Морвокзале, несмотря на дождливую погоду, собрались одесситы, экипажи боевых кораблей, руководящий состав, а также представители городской и областной власти. Награждают лучших военнослужащих.

Корабли торжественно подняли флаги.

А пользователи в соцсетях делятся фотографиями. Сегодня также состоится велопробег в тельняшках и регата на Кубок командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

 

 

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Suhan

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