Как Одесса отмечает День ВМС Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Первое воскресенье июля для Одессы — особый день.

Город дислокации командования ВМС проводит мероприятия, посвященные Дню Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

На Морвокзале, несмотря на дождливую погоду, собрались одесситы, экипажи боевых кораблей, руководящий состав, а также представители городской и областной власти. Награждают лучших военнослужащих.

Корабли торжественно подняли флаги.

А пользователи в соцсетях делятся фотографиями. Сегодня также состоится велопробег в тельняшках и регата на Кубок командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.