Как Одесса отмечает День ВМС Украины (ФОТО, ВИДЕО)
02.07.2017 0 435
Первое воскресенье июля для Одессы — особый день.
Город дислокации командования ВМС проводит мероприятия, посвященные Дню Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
На Морвокзале, несмотря на дождливую погоду, собрались одесситы, экипажи боевых кораблей, руководящий состав, а также представители городской и областной власти. Награждают лучших военнослужащих.
Корабли торжественно подняли флаги.
А пользователи в соцсетях делятся фотографиями. Сегодня также состоится велопробег в тельняшках и регата на Кубок командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
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