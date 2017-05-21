Как одесситам не лишиться жилья за коммунальные долги?

В связи с повышением тарифов на энергоресурсы задолженность одесситов по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2017 году возросла.

Компания-поставщик услуги может подать иск в суд об изъятии и продаже имущества должника, если размер задолженности превышает 10 минимальных заработных плат. Такая норма применяется при наличии у потребителя нескольких объектов жилой недвижимости.

Из-за долгов за оплату ЖКУ потребители могут лишиться и единственного жилья, если размер задолженности превышает 20 минимальных заработных плат. Данная норма прописана в статье 48 закона Украины «Об исполнительном производстве».

Чтобы не лишиться квартиры или дома за коммунальные долги, потребители могут реструктуризовать задолженность.

И еще одна деталь. На заседании украинского правительства 9 ноября 2016 года было принято постановление, которым украинские граждане освобождаются от взимания с них задолженностей за коммунальные услуги, если они воспользовались помощью государства в виде субсидий.

«Запретить взимать любую задолженность с граждан, которым назначена субсидия», — говорится в документе.