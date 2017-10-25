Как одесситы платят налог на доходы от продажи собственной продукции животноводства?

Одесситам напоминают, что налогообложение доходов физических лиц регламентируется разделом IV Налогового кодекса Украины.

Так, соответственно пп.165.1.24 НКУ при продаже собственной продукции животноводства групп 1-5, 15, 16 и 41 УКТ ВЭД, полученные от такой продажи доходы не являются налогооблагаемым доходом, если их сумма совокупно за год не превышает 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

Такие физические лица осуществляют продажу указанной продукции без получения справки о наличии земельных участков.

В случае если сумма полученного дохода превышает установленный этим подпунктом размер, физическое лицо обязано предоставить контролирующему органу справку о самостоятельном выращивании, разведении, откармливании продукции животноводства, которое выдается в произвольной форме сельским, поселковым, городским советом или советом объединенных территориальных громад по месту налогового адреса (местожительством) владельца продукции животноводства.

Если справкой подтверждено выращивание проданной продукции животноводства непосредственно налогоплательщиком, налогообложению подлежит доход, который превышает 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

Если таким налогоплательщиком не подтверждено самостоятельное выращивание, разведение, откармливание продукции животноводства, доходы от продажи которой он получил, такие доходы подлежат налогообложению на общих основаниях.

Детальнее в разъяснении ГФС Украины, которое размещено на официальном веб-портале в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 103.25).