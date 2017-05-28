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Общество, Одесса

Как одесская Аркадия «вливается» в Европу (ФОТО, ВИДЕО)

28.05.2017 0 515

В сети появилось видео, как на знаменитом одесском пляже в Аркадии роют траншеи для будущей канализации.

Общественники тут же начали «бить тревогу», что все это «добро» затем будет попадать и в море, и к новостроям.

Наглядное подтверждение «трудов» экскаватора опубликовал эколог Руслан Болдижар, справедливо возмущаясь: ну не бывает такого в Европе!

ФОТО,ВИДЕО:  Руслан Болдижар, фэйсбук

 

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Suhan

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