Как одесская Аркадия «вливается» в Европу (ФОТО, ВИДЕО)

В сети появилось видео, как на знаменитом одесском пляже в Аркадии роют траншеи для будущей канализации.

Общественники тут же начали «бить тревогу», что все это «добро» затем будет попадать и в море, и к новостроям.

Наглядное подтверждение «трудов» экскаватора опубликовал эколог Руслан Болдижар, справедливо возмущаясь: ну не бывает такого в Европе!

ФОТО,ВИДЕО: Руслан Болдижар, фэйсбук