Как одесская Аркадия «вливается» в Европу (ФОТО, ВИДЕО)
28.05.2017 0 515
В сети появилось видео, как на знаменитом одесском пляже в Аркадии роют траншеи для будущей канализации.
Общественники тут же начали «бить тревогу», что все это «добро» затем будет попадать и в море, и к новостроям.
Наглядное подтверждение «трудов» экскаватора опубликовал эколог Руслан Болдижар, справедливо возмущаясь: ну не бывает такого в Европе!
ФОТО,ВИДЕО: Руслан Болдижар, фэйсбук
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