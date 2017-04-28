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Одесса, Политика, Происшествия

Как одесский чиновник продавал украинское гражданство

28.04.2017 0 164

Неудачной выдалась пятница, 28 апреля, для начальника Беляевского районного отдела миграционной службы.

Накануне он спокойно получил взятку в тысячу долларов и сегодня рассчитывал на получение еще 2 тысяч долларов остатка за оформление иностранцу гражданства Украины.

Однако сотрудники СБУ разоблачили коррупционера и задержали его в момент получения второго транша. Решается вопрос о мере пресечения.

ВОЕНКОМ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ПОПАЛСЯ НА КОРРУПЦИИ

Напомним, ранее цену в 300 долларов определил майор, к слову, депутат Килийского горсовета, для участника антитеррористической операции за направление его сына для прохождения срочной службы в Военно-морские силы ВСУ.

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Suhan

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