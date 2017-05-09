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Одесса

Как оркестр подарил одесскому ветерану День Победы! (ВИДЕО)

09.05.2017 0 8181

Сегодня ветераны возлагали цветы к памятникам, а одесситы дарили цветы седовласым старцам, увенчанным медалями.

Ведь 9 мая — это, по настоящему, их день и праздник.

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Очень трогательный момент произошел в Одессе под балконом  полковника в отставке Ивана Кулибабы, проживающего на проспекте Шевченко, 10/1.

Ему 96 лет и он давно уже не выходит из дома, и не смог вместе с другими принять участие в мероприятиях. Офицеры оркестра исполнили для него песни военных лет, а затем зашли домой и поздравили.

Когда Иван Трофимович, который встретил войну 22 июня во время службы на Черноморском флоте в Керчи, вышел на балкон — ему аплодировал весь двор!

Видео: «Таймер»

 

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Suhan

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