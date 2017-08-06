Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Максим Степанов грозится устроить тотальную инспекцию (ФОТО)
Соцсети взрывает победа знаменитого аккерманца! (ФОТО,ВИДЕО)
Жара в Одессе свалила даже лошадь (ВИДЕО,ФОТО)
Как пассажиры в Одессе пытались убить таксиста (ВИДЕО)
Искусство жить в плюс 43 градуса: автомобильная пробка под Одессой (ФОТО, ВИДЕО)
Что устроила одесская полиция в парке Шевченко? (ВИДЕО)
Страсти вокруг «Черноморца»: Анатолий Мисюра встречает одесские СМИ
Жара в Одессе. Как вкусно поесть и не отравиться?
Одесса увидит ленту, снятую по заказу Лувра (ВИДЕО)
Гордость одесситов объявляет общий сбор! (ФОТО)
Одесса, Происшествия

Как пассажиры в Одессе пытались убить таксиста (ВИДЕО)

06.08.2017

Вопиющий инцидент произошел в субботу вечером в Одессе: таксист, который согласился подвезти компанию от Привоза на Черемушки , едва не стал жертвой своих клиентов.

Три парня и девушка решили с ним разделаться: на шею водителя один накинул  удавку, пытаясь задушить его, при этом женщина держала ему руки, а двое били по лицу.  Это случилось на площади Толбухина.

Водитель продолжал движение и на ул.Космонавтов ему удалось резко свернуть во двор и позвать на помощь. К счастью, его услышали люди, которые вызволили таксиста и задержали троих. Четвёртый участник нападения скрылся.

58-летнего одессита-водителя с травмами лица и шеи доставили в больницу.Делом занимается полиция.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах