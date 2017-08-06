Как пассажиры в Одессе пытались убить таксиста (ВИДЕО)

Вопиющий инцидент произошел в субботу вечером в Одессе: таксист, который согласился подвезти компанию от Привоза на Черемушки , едва не стал жертвой своих клиентов.

Три парня и девушка решили с ним разделаться: на шею водителя один накинул удавку, пытаясь задушить его, при этом женщина держала ему руки, а двое били по лицу. Это случилось на площади Толбухина.

Водитель продолжал движение и на ул.Космонавтов ему удалось резко свернуть во двор и позвать на помощь. К счастью, его услышали люди, которые вызволили таксиста и задержали троих. Четвёртый участник нападения скрылся.

58-летнего одессита-водителя с травмами лица и шеи доставили в больницу.Делом занимается полиция.