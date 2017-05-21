Как патрульные в Одессе «сносят» девушек и терминалы (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером в субботу одесские патрульные сами стали виновниками ДТП, спровоцировав аварию.
Очевидцы заявляют, что полицейское авто «неслось» с выключенными световыми и звуковыми сигналами, хотя в патрульной полиции это отрицают.
В результате на регулируемом перекрестке ул. Семена Палия и Заболотного произошло столкновение «Приуса» с «Мерседесом», в котором находились две девушки. Обе пострадали и были госпитализированы.
Автомобиль патрульных в результате столкновения врезался в магазин и снес терминал пополнения счета.
Видео: 048
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