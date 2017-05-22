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Общество, Одесса

Как переселенцы в Одессе добились возобновления электроэнергии (ВИДЕО)

22.05.2017 0 79

Сегодня переселенцы, живущие в Одессе по адресу Успенская, 4, блокировали здание «Облэнерго».

«Только так можно добиться от власть имущих, решения проблем граждан попавших в тяжелую ситуацию! Не уйдем, пока не получим личный счет на оплату электроэнергии!», — поясняют переселенцы свои действия в соцсети.

Напомним, на прошлой неделе в кабинете главы одесского облсовета шла речь об урегулировании ситуации с задолженностью в 537 тысяч гривен за электроэнергию в здании на Успенской, 4, где проживают около ста внутренне перемещенных лиц. 17 мая за этот долг «Облэнерго» лишило их электроэнергии.

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Еще год назад переселенцы с Донбасса самостоятельно заселились в это аварийное здание и с тех пор пытаются «достичь консенсуса» с местными властями и коммунальщиками.
Сегодня, после митинга, переселенцы радостно сообщили, что свет дали и договор с ними будет подписан.

 

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Suhan

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