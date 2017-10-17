Как проходила «Большая политическая реформа» под Одесской обладминистрацией (ФОТО,ВИДЕО)

Сегодня с утра у здания Одесской областной администрации активисты политпартий устроили акцию в поддержку Всеукраинского митинга, проходящего в столице под стенами Верховной Рады.

«Большая политическая реформа» предполагает ряд требований к депутатам парламента. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, принять закон об Антикоррупционном суде, проголосовать за закон об открытых списках.

В Одессе это больше было похоже на выставку политической карикатуры.

Активист Михаил Кузаконь выступил с критикой в адрес губернатора Одесской области Максима Степанова как представителя президента Украины. Он заявил, что Степанов должен дать оценку разгону мирных акций протестов, росту преступности и неэффективной работе правоохранительных органов.

«Степанов обязан прекратить «трухановский» дерибан нашего города и дать правовую оценку. Степанов ведёт себя, как свадебный генерал. Если он будет вести себя так пассивно, то не думаю, что это будет легитимно», — сказал Кузаконь и добавил, что в суде оспаривает приятное на сессии горсовета решение о разработке ДПТ для строительства нового микрорайона в районе авторынка «Успех».

Небольшая делегация активистов, попытались пройти в здание обладминистрации, чтобы передать свое требование губернатору о перевыборах мэра и городского совета Одессы, но их пропустили не сразу.

Видео: Мегафон