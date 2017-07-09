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Общество, Одесса

Как сегодня ночью одесская полиция стритрейсеров разгоняла (ВИДЕО)

09.07.2017 0 496

Жителей Одессы продолжает сводить с ума ночной рев моторов.

Нелегальные ночные гонки проходят практически во всех районах города: по Люстдорфской и Фонтанской дороге, через площадь 10 апреля и на проспекте Шевченка. Причем, зачастую подобные ночные «соревнования» заканчиваются травмами, разбитыми машинами и серьезными человеческими жертвами.

Полиция регулярно проводит рейды, забирая «тюнингованные» машины на штрафплощадку и наказывая их хозяев.

Сегодня появилось видео, на котором видно, как правоохранители разгоняли стритрейсеров в Приморском районе Одессы.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что встречался с любителями быстрой езды, которые предложили следующий бартер: они оставят в покое Одессу, если им выделят безлюдный участок, на котором они смогут «гонять» со скоростью большей, чем разрешено в городе.

ТРУХАНОВ ОБЕСПЕЧИТ ОДЕССИТАМ СПОКОЙНЫЙ СОН

 

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Suhan

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