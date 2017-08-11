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Общество, Одесса

Как турецкое телевидение рекламирует Одессу (ВИДЕО)

11.08.2017

Дружба между Одессой и Турцией — это не только новый Стамбульский парк, который в этом летнем сезоне бьет рекорды по посещаемости и снимкам в соцсетях.

Теперь в турецком медиа — пространстве появился промо-ролик, в котором жителям Турции советует посетить Одессу: мол, здесь и красивые исторические места, и авиа-сообщение регулярное, и на пароме можно,  и безвизовый режим.

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Напомним, этим летом мэр Стамбула Кадир Топбаш передал одесской мэрии 30 городских автобусов, в качестве подарка.

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Suhan

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