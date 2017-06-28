Как в Одессе отмечают День Конституции (ФОТО,ВИДЕО)

Сегодня, 28 июня, по случаю 21-й годовщины Конституции Украины, в одесском парке им. Т.Г. Шевченко состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю.

В мероприятии приняли участие руководители города и области, депутаты, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, духовенство и общественность.

Также пришли представители патриотической общественности, которые были одеты в вышиванки. Пришедшие спели гимн Украины и возложили цветы.

А 360 курсантов Мореходного колледжа техфлота Национального университета «Одесская морская академия» промаршировали от учебного заведения до парка Шевченко.

В парке их торжественно посвятили во 2-крусники, выдали погоны, а также новый головные уборы.

Кроме того, сегодня в парке Шевченко проходит демонстрация военных сил, техники и навыков служащих различных подразделений, приуроченная ко Дню Конституции Украины. Инициатором мероприятия выступило руководство Военного комиссариата Одесской области.

Добавим, что накануне в Одесском театре оперы и балета состоялось торжественное награждение жителей области правительственными наградами и грамотами от городской и областной власти.