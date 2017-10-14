Как в Одессе отмечают День защитника Украины (ФОТО)

Сегодня, в субботу, по случаю Дня защитника Украины руководители города и области приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков к памятнику Т.Г. Шевченко.

Также, у мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне антитеррористической операции, в сквере Героев Небесной Сотни, состоялся молебен по погибшим защитниками Украины.

А в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко прошла торжественная церемония принятия Присяги сотрудника полиции курсантами 1-го курса Одесского государственного университета внутренних дел и были вручены грамоты военнослужащим.

Кстати, журналисты сразу заметили отсутствие на официальном торжестве Геннадия Труханова.

Из распоряжения от 12 октября, опубликованного на сайте мэрии, стало известно, что мэр находится в командировке в Израиле.

«Отбываю в командировку в город–побратим Хайфу (Государство Израиль) сроком на 6 (шесть) календарных дней — с 13 по 18 октября 2017 года, для проведения переговоров по развитию сотрудничества», — говорится в документе.

Напомним, 14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменён указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. 5 марта 2015 года Верховная Рада Украины объявила 14 октября выходным днём.