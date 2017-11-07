Как в Одессе собирают трамваи вместо электробуса (ФОТО)

В вагоноремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс» собрали очередной трамвайный вагон с частично низким уровнем пола методом глубокой модернизации.

Трамвай типа «Каштан» оборудован пандусом для заезда пассажиров на инвалидных колясках, визуальной информационной системой оповещения маршрута следования для пассажиров с нарушениями слухового аппарата, а также звуковой информационной системой для оповещения пассажиров с недостатками зрения.

При производстве салона применяются качественно новые материалы. Так, остекление трамвая выполнено с применением тонированного стекла, что уменьшает попадание солнечного света в салон. Элегантный потолок с встроенной системой освещения создает комфорт для пассажиров, особенно в вечернее время. Все сидения выполнены из стеклопластика и имеют антивандальный эффект.

Следует отметить, что данный вагон станет десятым трамваем с частично низким уровнем пола, и девятым, который собран в вагоноремонтных мастерских на Алексеевской площади.

В настоящее время сотрудники ВРМ активно работают над сборкой еще двух «Каштанов», кроме того, готовится к выходу на линию капитально отреставрированный трамвай «Татра», который также обновит подвижной состав КП «Одесгорэлектротранс».

Кроме того, в ходе заседания бюджетной комиссии Одесского городского совета стало известно, что «Одесгорэлектротранс» отказался от идеи закупки электробуса.

По словам директора Департамента финансов Светланы Бедреги, КП «Одесгорэлектротранс» не смогло успешно провести тендер на закупку электробуса, так как торги оспаривал один из участников, в результате чего их отменили.

Вместо закупки электробуса, коммунальщики «Одесгорэлектротранса» просят перенаправить эти средства (14,5 млн. гривен) на оплату ремонта трамвайных вагонов.

Кроме того, КП хочет потратить 8 млн. гривен из этой суммы на зарплаты и электроэнергию.

Также известно, что 1 млн. вернут в городской бюджет.

ПО ЧАСТЯМ: ПОЧЕМУ ОДЕССКИЕ ТРАМВАИ ЗАКУПАЮТ НЕ ЦЕЛИКОМ?

Напомним, общественная организация «Верховенство право» считает, что «Одесгорэлектротранс» решило «поиграть» в конструктора, закупая не цельные трамваи для одесситов, а их отдельные части.