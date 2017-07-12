Как в Одесской области идет битва за урожай? (ФОТО)

Дождливая погода внесла свои коррективы: в этом году жатва в Одесской области начались на 10 дней позже.

По данным экспертов, ситуация с урожаем вообще хуже, чем в прошлом году, также из-за засухи осенью и холода весной.

Уже собрали почти треть урожая ранних зерновых. Лучшие показатели демонстрируют на юге: в некоторых районах собирают по 50-60 центнеров с гектара и уже обработано около половины площади. Однако в центре и на севере ситуация гораздо хуже, здесь урожайность меньше вдвое — до 30 центнеров с гектара. Сейчас такие показатели в Окнянском, Ивановском, Ширяевском и Николаевском районах, — прозвучало на аппаратном совещании в облгосадминистрации.

Однако ливни внесли свои коррективы по всем районам, поэтому вероятная причина — в некачественном учета урожая на местах.

НА ЮГЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ СПАСАЮТ ФУНДУК (ФОТО)

«Я понимаю, что разные технологии могут использовать те или иные фермерские хозяйства, но разница в два раза. Мне кажется, что-то здесь не так! », — отметил председатель ОГА Максим Степанов.

«Если в районе уделяется достаточно внимания и ведется постоянная работа с сельхозпроизводителями, снижается риск, когда часть урожая защищен от отчетности. На сегодня есть факты, когда несколько предприятий не вели отчетности, хотя мы четко знаем, что они работают », — отметил начальник управления аграрной политики ОГА Иван Петров.

Более подробно ситуацию проанализировали на селекторном совещании с главами РГА. Выяснилось, что цифры на местах и ​​в профильном управлении по некоторым районам значительно отличаются, поэтому кто и сколько собрал урожая, будут устанавливать в ходе проверки.

ЧТО РЕШАЮТ В ОДЕССЕ КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ АГРОРЫНКА? (ФОТО)

Напомним, на выходных в Одессе состоялась встреча между крупнейшими игроками агрорынка на международной конференции «Grain Ukraine — 2017».Участники конференции официально обратились к украинским властям с просьбой защитить и поддержать бизнес и инвесторов, поскольку прошлом году 13 экспортных терминалов пострадало из-за действий силовых структур. Как выяснилось, агропроизводителей страшат случаи давления силовиков на агробизнес, или же попытки рейдерских захватов агрохозяйств.