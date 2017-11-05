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Общество, Одесса

Как в Одесской области икона село облетела (ФОТО)

05.11.2017

В Одесской области сегодня состоялся «крестный полет».

В селе Прилиманское Овидиопольского района населенный пункт облетел по периметру квадрокоптер с… иконой Казанской Божьей Матери, сообщает Думская.

Директор компании аэросъемки GoProkat Вячеслав Грубый, который помог осуществить обряд, признается:

«Таких заказов у меня еще не было, Просили, чтобы обручальные кольца с неба спускались. Туристические путевки клиентам по воздуху привозил. Даже с портретом кандидата перед выборами летал. А тут — целое село облететь с иконой. Это и сложно и ответственно».

Пришлось продумать, как прицепить к квадрокоптеру икону, чтобы на нее не реагировали специальные датчики, отвечающие на устройстве за идентификацию препятствий. Да и само село оказалось немаленьким — 3,5 км в длину и 1,5 в ширину.

Инициатором воздушного крестного хода стала прилиманская предпринимательница Наталья. Таким образом она хочет повлиять на криминогенную ситуацию в родном селе.

«Я каждый день молюсь, чтобы на наше село снизошла благодать, — рассказала нам Наталья. — В последний год у нас что не месяц, так кого-то ограбят или изобьют. Полиция бездействует. Вот я и решилась на такой шаг».

В свою очередь, Вячеслав Грубый так прокомментировал в Фэйсбуке эту акцию:

«Тех, кто будет стебаться над чувством верующих, сразу отправлю в бан. В общем с Божьей помощью удалось реализовать вчерашний заказ.»

ФОТО: АЛЕКСАНДР ГИМАНОВ, «ДУМСКАЯ»

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Suhan

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