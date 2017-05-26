Как выглядит Потемкинская лестница после реставрации? (ВИДЕО)

Скандальный ремонт главной достопримечательности Южной Пальмиры завершен.

Накануне торжественного открытия объекта после реставрации и визита в Одессу Петра Порошенко в соцсетях появилось видео Потемкинской лестницы в вечернее время и с высоты птичьего полета. Красивое зрелище!

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ: В ОДЕССЕ ЖДУТ ПРЕЗИДЕНТА (ФОТО)

ПРЕЗИДЕНТ ЕДЕТ НА ОТКРЫТИЕ ПОТЕМКИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ

ОДЕССКАЯ МЭРИЯ ГОТОВИТСЯ К ТОРЖЕСТВЕННОМУ ОТКРЫТИЮ ДОЛГОЖДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

КАК В ПРОРВУ: ЭПОХАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОТЕМКИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ

ДОСТОЯНИЕ ОДЕССЫ: РЕМОНТ ШАГ ЗА ШАГОМ

ОДЕССКАЯ МЭРИЯ ОРИЕНТИРОВАНА НА МАЙ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЮРПРИЗОВ



Это видео появилось вечером 25 мая. А днем — все выглядело так…