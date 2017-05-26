Как выглядит Потемкинская лестница после реставрации? (ВИДЕО)

Скандальный ремонт главной достопримечательности Южной Пальмиры завершен.
Накануне торжественного открытия объекта после реставрации и визита в Одессу Петра Порошенко в соцсетях появилось видео Потемкинской лестницы в вечернее время и с высоты птичьего полета. Красивое зрелище!
ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ: В ОДЕССЕ ЖДУТ ПРЕЗИДЕНТА (ФОТО)
ПРЕЗИДЕНТ ЕДЕТ НА ОТКРЫТИЕ ПОТЕМКИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ
ОДЕССКАЯ МЭРИЯ ГОТОВИТСЯ К ТОРЖЕСТВЕННОМУ ОТКРЫТИЮ ДОЛГОЖДАННЫХ ОБЪЕКТОВ
КАК В ПРОРВУ: ЭПОХАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОТЕМКИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ
ДОСТОЯНИЕ ОДЕССЫ: РЕМОНТ ШАГ ЗА ШАГОМ
ОДЕССКАЯ МЭРИЯ ОРИЕНТИРОВАНА НА МАЙ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЮРПРИЗОВ
Это видео появилось вечером 25 мая. А днем — все выглядело так…
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