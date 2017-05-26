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Одесса

Как выглядит Потемкинская лестница после реставрации? (ВИДЕО)

26.05.2017 0 407

Скандальный ремонт главной достопримечательности Южной Пальмиры завершен.

Накануне торжественного открытия объекта после реставрации и визита в Одессу Петра Порошенко в соцсетях появилось видео Потемкинской лестницы в вечернее время и с высоты птичьего полета. Красивое зрелище!

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Это видео появилось вечером 25 мая. А днем — все выглядело так…

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Suhan

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