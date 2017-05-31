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Как жадность погубила очередного одесского полицейского (ФОТО)

31.05.2017 0 297

На очередной взятке был пойман очередной одесский полицейский.

На этот раз «страж порядка» требовал «благодарность» от нарушителя, чтобы не помещать его автомобиль на штрафплощадку.

Во время получения 500 долларов полицейский  был задержан с «поличным» следователями областной прокуратуры, СБУ и управления внутренней безопасности Нацполиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки служебным лицом) УК Украины.

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Suhan

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