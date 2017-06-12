Какие предприятия Одессы могут претендовать на бюджетные деньги?

Это вопрос недавно решался на заседании бюджетной комиссии Одесского горсовета под руководством Оксаны Гончарук.
Одним из пунктом повестки дня стало утверждение комиссией критериев, соответствие которым позволяет коммунальным предприятиям создать у себя наблюдательные советы. Как известно, именно на этом настаивает комиссия Гончарук. Сама депутат мотивирует это так: «Наша позиция напрямую связана с необходимостью выполнять нормы нового Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению объектами государственной и коммунальной собственности. А норма эта, в частности, предусматривает, что при каждом коммунальном предприятии должны быть созданы так называемые наблюдательные советы. Основная их функция — контроль расходуемых средств. Кто будет туда входить и на каких основаниях — решает местная власть».
С просьбой отчитаться, как выполняется эта норма, Гончарук обратилась тогда же к вице-мэру Павлу Вугельману, курирующему все городские КП, а также к начальнику муниципального департамента экономики Сергею Тетюхину.
После появился проект решения сессии по определению критериев для КП — с целью создания там наблюдательных советов. Члены, которых и будут отвечать за то, куда именно тратятся городские деньги.
А вчера, 8 июня, на очередном заседании комиссии по бюджету под руководством Гончарук был рассмотрен, пожалуй, главный во всей истории вопрос — а какие именно КП вообще будут иметь право создавать у себя набсоветы?
Комментируя эту тему, Оксана Гончарук обратила внимание, что согласно критериев, определенных проектом решения, наблюдательные советы должны быть созданы в 15 коммунальных предприятиях Одессы.
«Наблюдательные советы обязательно образуются в муниципальных унитарных предприятиях Одесского городского совета и в хозяйственных обществах, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат территориальной общине Одессы»,— говорит депутат.
И по закону для положительного решения о создании набсоветов на КП (и читай — облегчения их финансирования в будущем) (далее — предприятия) предприятия эти должны соответствовать одному из целого списка критериев.
Итак, на КП может быть создан набсовет, если оно:
— является субъектом естественной монополии;
— среднесписочная численность работников предприятия в эквиваленте полной занятости за год составляет более 2000 (две тысячи) человек:
КП «Теплоснабжение города Одессы — 2368 чел.
КП «Одесгорэлектротранс» — 2174 чел.);
— стоимость активов предприятия согласно данным последней годовой финансовой отчетности превышает 200 млн грн:
КП «Теплоснабжение города Одессы» — 1 130 793 грн;
КП «Городское капитальное строительство»- 478 408 грн;
КП «Одесгорэлектро-транс» — 275 306 грн;
КП «Международный аэропорт «Одесса» — 394 614 грн;
КП «Городские дороги» — 588 388 грн;
КП «Агентство программ развития г. Одессы»- 502 293 грн;
КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания» — 957 624 грн;
КП «ЖКС Черемушки», КП «ЖКС Порто-Франковский», КП «ЖКС Хмельницкий», КП «ЖКС Черноморский», КП «ЖКС Вузовский», КП «ЖКС Фонтанский», КП «ЖКС Северный», КП «ЖКС Пересыпский»;
— размер чистого дохода компании по данным последней годовой финансовой отчетности превышает 100 млн гривен.
КП «Теплоснабжение города Одессы» — 1 475 915 грн;
КП «Международный аэропорт «Одесса» -114 160 грн;
— размер уставного капитала предприятия на дату его образования превышает 100 млн грн.
«Первым шагом будет принятие на очередной сессии 14 июня решения об определении критериев. Следующий шаг- это внесение изменений в уставы КП, подпадающих под эти критерии. А далее только возможно создание и работа наблюдательных советов. Вместе с тем качество и эффективность их работы будет завесить от персонального состава. Мы будем внимательно следить за этим процессом. Ведь мы как депутаты, заинтересованы чтобы деятельность КП в том числе и финансовая была максимально прозрачна. Одесситы должны знать куда тратятся муниципальные средства»,— цитирует Гончарук Ivasi.News.
Члены бюджетной комиссии единогласно поддержали предложение и определили, что в срок до 31 декабря 2017 года должны быть созданы набсоветы.
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