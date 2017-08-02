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Одесса, Экономика

Какие ставки действуют на территории Одессы для предпринимателей?

02.08.2017

Одесским предпринимателям второй группы напоминают о применении ставки единого налога в размере 10 процентов от минимальной заработной платы.

Это установлено решением Одесского городского совета от 26.07.2017 года №2260-VII «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 08.02.2017г. №1599-VII «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 23 декабря 2011 года №1624-VI «Об установлении на территории города Одессы ставок единого налога для физических лиц – предпринимателей»».

Ставки единого налога для физических лиц-предпринимателей, которые действуют на территории г. Одесса, а именно:
— для первой группы плательщиков единого налога — 10 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (160,00 грн.);
— для второй группы плательщиков единого налога — 10 процентов размера минимальной заработной платы (320,00 грн.)

Внимание! В случае осуществления физическим лицом-предпринимателем хозяйственной деятельности за пределами города Одессы, платится максимальный размер ставки единого налога, установленный Налоговым кодексом Украины для соответствующей группы плательщиков единого налога (для второй группы — 20 процентов размера минимальной заработной платы (640,0 грн.)).

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Suhan

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