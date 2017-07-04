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Общество, Одесса

Китч в Одессе: как мужчина в июле лисий воротник выгуливал (ФОТО)

04.07.2017 0 614

В соцсетях появилось фото мужчины, который был замечен в разгар лета в Одессе в кожаной куртке с воротником из лисицы.

СМИ и блогеры тут же подхватили этот фотофакт и принялись по-разному комментировать.

Достоверно не известно, что побудило мужчину так нарядиться в разгар лета — китч или «проветривание» воротника, чтобы моль не завелась, но заметим одно: например в Америке или Италии не редко можно видеть летом женщин в босоножках и мехах. На улице жарко, а во всех помещениях кондиционеры, поэтому женщины зачастую прибегают к помощи меховых накидок или маленьких шубок.

А здесь мужчина надел куртку с лисой в июле и стал «звездой» соцсетей.

Это же Одесса!..

 

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Suhan

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