Киван & Марков: что ищет СБУ в Одессе? (ФОТО)

Сегодня с утра сотрудники СБУ проводят обыски в офисных помещениях строительной компании “Кадорр” для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства.

Правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными. Затем средства передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет «интересы» в строительном бизнесе.

Речь идет о председателе Всеукраинской партии «Родина», экс-депутате Верховной Рады и Одесского горсовета — Игоре Маркове, совместно с менеджментом одесской строительной компании.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР / ЛНР», — сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники офисного центра «Кадорр» в Аркадии выведены из помещения. Работа ТК “7 канал” остановлена, так как их офис находится в этом же здании. Журналистов попросили покинуть здание. В помещении офисного центра уже несколько часов находятся сотрудники СБУ. Вход в здание заблокирован.

На улице Успенской так же заблокирован вход в бизнес-центр «Наполеон». Люди не могут попасть на рабочие места. Охрана никого внутрь не пускает. СБУ проводит обыски в здании.