Клубничный вопрос: украинский рынок снабжают Одесса и Херсон

Одесса и Херсон на сегодняшний день являются основными поставщиками клубники по Украине.

Однако сэкономить на цене одесской земляники садовой можно только закупая опт. Так, за неделю у оптовиков клубника подешевела на 30% – за кило просят 50-60 гривен.

На днях некоторые фермеры Одесской области дали старт сбору первых мелких партий земляники, тогда как год назад в аналогичный период поставки ягоды на рынок уже носили массовый характер. Аномальные погодные условия весной, включая заморозки в период массового цветения земляники, негативно сказались на урожайности ягоды.

Эксперты прогнозируют, что цена может упасть в июне в связи с пиком сезона на 15-20 грн, но ниже чем 30-35 за килограмм не будет. В целом по стране цена на клубнику уже на 20-25% выше, чем было в аналогичный период в 2016 году.