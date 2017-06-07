Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Советник главы полиции «не понимает» орущих активистов (фото, видео)
Рыбоохранный патруль провел субботник (фото)
Когда очередная сессия Одесского областного совета?
Одесситам предлагают заняться любовью в «интимном вагоне»
Одесским детям заплатят больше алиментов
Egap Challenge предоставил 450 тысяч гривен одесским инноваторам
В Одессе прошел Royal dance festival
Тополиный пух в Одессе — это опасно (видео)
Анатолий Урбанский и Максим Степанов сегодня поздравляли журналистов (фото)
Одесские боксеры завоевали 30 наград на чемпионате в Затоке (фото)
Одесса, Политика, Экономика

Когда очередная сессия Одесского областного совета?

07.06.2017 0 68

Завтра, 8 июня, начало в 10.00 в админздании на проспекте Шевченко состоится пленарное заседание одиннадцатой сессии областного совета седьмого созыва.

Рекомендованные для рассмотрения на одиннадцатой сессии областного совета вопросы:
— Об утверждении Программы социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2017 года;
— Об утверждении Программы развития конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Одесской области на 2017-2020 годы;
— О внесении изменений в решение областного совета от 28 октября 2011 № 270-VI «Об утверждении Региональной программы сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на
2012-2018 годы »;
— О внесении изменений в решение областного совета от 21 марта
2017 № 355-VII «Об областном бюджете Одесской области на
2017 »;
— под словосочетанием «другие вопросы» может скрываться что угодно.
После пленарного заседания пройдет традиционный брифинг глав депутатского собрания области Анатолия Урбанского. Будет ли на сессии присутствовать губернатор максим Степанов — пока неизвестно.

Анатолий Урбанский и Максим Степанов сегодня поздравляли журналистов (фото)

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах