Когда очередная сессия Одесского областного совета?

Завтра, 8 июня, начало в 10.00 в админздании на проспекте Шевченко состоится пленарное заседание одиннадцатой сессии областного совета седьмого созыва.

Рекомендованные для рассмотрения на одиннадцатой сессии областного совета вопросы:

— Об утверждении Программы социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2017 года;

— Об утверждении Программы развития конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Одесской области на 2017-2020 годы;

— О внесении изменений в решение областного совета от 28 октября 2011 № 270-VI «Об утверждении Региональной программы сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на

2012-2018 годы »;

— О внесении изменений в решение областного совета от 21 марта

2017 № 355-VII «Об областном бюджете Одесской области на

2017 »;

— под словосочетанием «другие вопросы» может скрываться что угодно.

После пленарного заседания пройдет традиционный брифинг глав депутатского собрания области Анатолия Урбанского. Будет ли на сессии присутствовать губернатор максим Степанов — пока неизвестно.