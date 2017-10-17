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Общество, Одесса

Когда вернется мэр Одессы?

17.10.2017

Мэр Одессы Геннадий Труханов с 13 октября пребывает с рабочим визитом в Государстве Израиль.

В рамках запланированных рабочих встреч мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Хайфы г-н Йона Яхав проводят обсуждение вопросов дальнейшего развития сотрудничества между городами-побратимами.

Напомним, Хайфа и Одесса стали побратимами 13 сентября 1992 года.

Визит одесского городского головы в Израиль завершается завтра, 18 октября.

Хайфа. Haifa. חֵיפָה

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Suhan

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