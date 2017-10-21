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Общество, Одесса

Количество свалок в Одесском регионе хотят минимизировать

21.10.2017

Число мусорных свалок в Одесской области планируется сократить в несколько раз. Cейчас на территории Одесской области расположено более 600 свалок, более сотни из которых — незаконны.

Об этом шла речь на селекторном совещании с руководителями райгосадминистраций Одесской области.

В каждом из районов насчитывается по несколько десятков плагинов с захоронением твердых отходов. Их планируют сократить до пяти на район.

И. о. директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности ОГА Антон Шалыгайло заявил, что работа по борьбе с большим количеством мусорных свалок ведется постоянно.

«Первый шаг мы уже сделали — инвентаризировали все свалки. Далее должны устранить незаконные свалки отходов. За это отвечают органы местного самоуправления, на территории которых они находятся. Потом — оптимизация. В каждом районе должно остаться от трех до пяти паспортизованных свалок. В конце — разработка пилотных проектов утилизации отходов на местах. Работа сложная и ведется постоянно», — доложил он.

Наибольшее количество свалок в Березовском, Тарутинском и Белгород-Днестровском районах.

«То, что свалка есть в каждом селе, нас не устраивает. Необходимо, чтобы была одна на три села. Ведь это экология, необходимо думать о будущем, о собственных потомках. Надеюсь, этот вопрос сдвинулся с места», — подчеркнул первый вице-губернатор.

В пресс-службе добавили, что Одесская облгосадминистрация проводит переговоры с инвесторами по строительству мусороперерабатывающего завода. Сейчас есть три предложения пилотных проектов. В дальнейших планах — проведение тендера.

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Elena

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