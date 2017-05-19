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Кому из одесситов необходимо переоформить документы на субсидию?
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Кому из одесситов необходимо переоформить документы на субсидию?

19.05.2017 0 132

Одесситам стоит обратить внимание на то, что в апрельском постановлении Кабмина (№300 от 26.04.2017) прописаны изменения, согласно которым в 2017 году некоторым категориям граждан необходимо повторно заполнять документы на оформление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Заполнять заявление и декларацию о доходах необходимо следующим категориям граждан:

Всем остальным потребителям субсидию на неотопительный сезон пересчитают автоматически.

Источник: domik.ua

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Suhan

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