Кому из одесситов необходимо переоформить документы на субсидию?

Одесситам стоит обратить внимание на то, что в апрельском постановлении Кабмина (№300 от 26.04.2017) прописаны изменения, согласно которым в 2017 году некоторым категориям граждан необходимо повторно заполнять документы на оформление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Заполнять заявление и декларацию о доходах необходимо следующим категориям граждан:
Всем остальным потребителям субсидию на неотопительный сезон пересчитают автоматически.
Источник: domik.ua
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