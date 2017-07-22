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Конвертационный центр в Одессе регулярно переводил деньги в российские банки (фото)

22.07.2017

В Одессе сотрудники СБУ «накрыли»работу конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 75 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области.

У причастных к «конверту» провели обыски. В их офисах и квартирах обнаружены и изъяты доллары США (в эквиваленте трех миллионов гривен), печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственнную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов, общей оценочной стоимостью в $250 тысяч.

Чтобы проводить незаконные операции, организаторы конвертационного центра создавали фиктивные фирмы, через которые предоставляли свои «услуги» по минимизации налоговых платежей и обналичиванию денежных средств. Известно, что центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя крупные суммы на счета российских банков.

Идет досудебное следствие.

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Elena

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