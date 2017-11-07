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Криминальные разборки: полиция комментирует ночное сожжение автомобилей в Одессе

07.11.2017

Инцидент с сожжением порядка двух десятков автомобилей этой ночью полиция рассматривает как криминальные разборки.

«По предварительным данным, организованные поджоги автомобилей не связаны никак с некими «перераспределениями», «войной за парковки» или с целью создания напряженности что-то вроде «русского мира».Это просто дерзкий криминал выясняет между собой вопросы таким образом, а в результате пострадало имущество непричастных и добропорядочных граждан. Дело чести для полиции Одесской области установить этих дегенератов и привлечь к ответственности, и я почему-то уверен, что так оно и будет», — комментирует факт советник председателя Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

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Напомним, в ночь на 7 ноября после крупного пожара в жилмассиве «Радужный», сгорели 7 машин. Позже стало известно, что в эту же ночь были совершены два поджога на других улицах города, в результате которых сгорело еще 10 машин.

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Suhan

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